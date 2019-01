Te breed voor dit poortje? Jammer, dan mag je Historium Tower in Brugge niet beklimmen... Bart Huysentruyt

06 januari 2019

13u42 1 Brugge Voor wie de 365 trappen naar het Belfort te zwaar zijn, is er voortaan een alternatief. Aan de overkant van de Markt kan je voortaan de Historium Tower beklimmen: 145 trappen en 35 meter hoog. Enige voorwaarde: je moet door het smalle gat van 42 centimeter breed kunnen.

De neogotische toren van het Historium op de Markt in Brugge staat er sinds 1921. Bijna honderd jaar later is het smalle monument, gebaseerd op de toren van de Poortersloge verderop, toegankelijk voor bezoekers. Eenmaal de 145 trappen bedwongen, geniet je 35 meter hoog van een uniek uitzicht over de Brugse daken. Je ziet het concertgebouw en het Sint-Gilliskwartier, en zelfs de windmolens in Zeebrugge. De uitkijkpost van de beschermde toren is evenwel klein en niet erg comfortabel. Mensen met claustrofobie of hoogtevrees worden een bezoek afgeraden. Je moet ook minimaal 14 jaar zijn om binnen te gaan en er mogen maar acht personen tegelijk naar boven.

“Al sinds de opening van het Historium in 2012 dromen we ervan om ook de toren toegankelijk te maken”, zegt manager Christoph Roose. “In 2018 zijn we gestart met de restauratie. De oude houten trap en de ladders die we al die tijd lieten staan, hebben plaats gemaakt voor een nieuwe trap.”

Boven wacht er nog een uitdaging. De toegangsdeur tot het balkonnetje is amper 42 centimeter breed. Een corpulente Amerikaan zal de toeristische attractie links moeten laten liggen. “Om onnodige commotie of problemen te vermijden, hebben we aan de inkom de breedte van die deur nagebootst. Zo kunnen bezoekers zien of ze ertussen passen of niet.”

Meest bezochte attractie

Voor het Historium is de toren een extra attractie. Je kan een bezoek bovendien ook helemaal apart boeken. “Tijdens de zomer en de herfst hebben we al wat getest met publiek. De feedback was toen unaniem lovend”, zegt Roose. “Alleen al in de maand december kregen we 95.000 mensen over de vloer, waarvan er toch een heel groot aantal ook de virtual reality-zone hebben uitgeprobeerd. In het Duvelorium zijn vorige maand 21.000 drankjes verkocht. In totaal zullen we in 2018 ons topjaar hebben beleefd. Exacte cijfers zijn er nog niet.” Het Historium is de meest bezochte attractie van Brugge en rondt elk jaar vlot de kaap van de 250.000 bezoekers.

Een bezoek aan de Historium Tower staat los van een bezoek aan de attractie of het Duvelorium zelf. Wie de toren wil bezoeken, betaalt deze maand nog zes euro. Vanaf februari komt er één euro bij.