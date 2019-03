Tania is eerste stadsdichter: “Over Brugge kan je geweldige gedichten maken” Schrijfsels van Tania Verhelst wellicht vaker in het openbaar te zien Bart Huysentruyt

14 maart 2019

19u43 0 Brugge In navolging van een pak andere steden en gemeenten heeft Brugge nu ook haar eigen stadsdichter. Tania Verhelst is een Oostendse, maar woont al twintig jaar in Brugge. “In deze stad vind je overal inspiratie, je kan hier fantastische gedichten maken", zegt ze.

Het Brugse stadsbestuur ging deze week in op een voorstel van schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) en Zwerm vzw om een eerste stadsdichter aan te stellen. Eigenlijk bestaat het begrip in Brugge, net als in andere steden, al langer. Alleen werd het nooit officieel. De vereniging van oud-Lappersfortbezetters heeft vijf jaar lang een andere Brugse dichter aangesteld, al gebeurde dat altijd in de marge en werd het nooit bekend bij het grote publiek.

Met Tania Verhelst komt daar nu verandering in. “Brugge kon niet achterblijven en ik ben blij dat we Tania Verhelst onze eerste officiële stadsdichteres kunnen noemen”, zegt Blontrock. “Zij zal gedichten schrijven voor heel gerichte gelegenheden in nauwe samenwerking met onder meer de Biekorfbibliotheek of het Cultuurcentrum.”

Een stadsdichter wordt doorgaans voor een periode van twee jaar aangeduid en verwoordt het leven in de stad in een aantal gedichten: een zestal per jaar. Soms worden daar ook specifieke opdrachten aan gekoppeld, in het kader van een evenement of andere symbolische gebeurtenis in een stad. Zo is het nu al duidelijk dat Tania in het kader van het gastronomisch evenement KooKeet een gedicht zal mogen maken. “Dat heb ik overigens vorig jaar ook al gedaan”, zegt ze. “Ik schreef ook al een rouwgedicht voor het project ‘Vierkant tegen Eenzaamheid’ en toerde mee op de Uitwijken-editie van de voorbije zomer.”

Aan inspiratie alvast geen gebrek, zegt ze. “Brugge is zo'n inspirerende stad. Hier vind je vanzelf de woorden. Ik was tot 2016 vooral met grafische vormgeving bezig. Maar omdat bij zo'n opdracht ook vaak woorden horen, ben ik steeds meer met poëzie gaan werken. Dat ligt me goed. Ik ben blij dat ik deze kans krijg van het Brugse stadsbestuur.”

Haar doel is duidelijk: “Als mensen nu gevraagd wordt naar een Brugse dichter, dan denken ze alleen maar aan Guido Gezelle. Nochtans is er heel veel Brugs talent op dit ogenblik. Ik wil die mensen wat meer onder de aandacht brengen. Het zou mooi zijn als mijn gedichten op strategische plaatsen in de stad te zien en te lezen zijn. Nu het stadsdichterschap officieel is, hoop ik dat de stad daartoe bereid is.”

Het stadsbestuur bevestigt dat en laat weten dat Verhelst al tijdens het Erfgoedweekend op 21 en 22 april aan de slag gaat. In het najaar volgt er overleg met onder andere de bibliotheek en het Cultuurcentrum om een nieuwe stadsdichter aan te stellen in 2020.