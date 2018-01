Tand van 40 miljoen jaar oude haai gevonden in zee 02u32 0 VLIZ De gevonden tand is vermoedelijk 40 miljoen jaar oud. Brugge Voor de kust van Zeebrugge zijn enkele unieke prehistorische vondsten uit zee gehaald.

"Enkele maanden geleden raakte bekend dat er ter hoogte van de vaargeul 'Scheur' een fossielenkerkhof is", zegt Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). "Een slagtand die we vonden bevestigt de aanwezigheid van een van de grootste bekende walruskerkhoven uit de laatste IJstijd. Het kerkhof is 40.000 jaar oud. Er werden ook resten van landzoogdieren gevonden. Ook oudere vondsten, zoals een 5 centimeter grote tand van een enorme, onbekende haai, tonen aan dat op deze locatie resten uit zeer uiteenlopende geologische periodes voorkomen. Vermoedelijk dateert de tand van 40 miljoen jaar geleden." Het onderzoeksschip Simon Stevin scande de volledige zeebodem. De vondsten worden nu verder onderzocht. (TVA)





VLIZ De slagtand van een walrus uit de IJstijd.