Takelaar belandt zélf in gracht en moet door collega geholpen worden Mathias Mariën

13 december 2018

10u53 0 Brugge Langs de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge gebeurde donderdagochtend even na 9 uur een opmerkelijk ongeval. De bestuurder van een takelwagen schoof op het gladde wegdek uit de bocht en belandde in de gracht. Een collega-takelaar moest uiteindelijk ter hulp schieten.

De bestuurder van de kleine takelwagen had geluk dat de wagen bleef steken in de berm van de gracht. Op die plaats is het water in de gracht namelijk diep én op dit moment ijskoud. Het ongeval gebeurde door de ochtendgladheid door de eerste vrieskou. De wagen liep fikse schade op en moest uiteindelijk met het grote materiaal uit de gracht gehaald worden. De bestuurder , die geen verwondingen opliep, hielp zijn eigen wagen takelen en kwam met de schrik vrij. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Hinder veroorzaakte de takelwerken evenwel niet.