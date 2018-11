Tafelvoetbal- kampioenschap 24 november 2018

02u27 0

Net als vorig jaar organiseren De Brugse Duivels een Brugs Tafelvoetbalkampioenschap. Dit tafelvoetbaltornooi wordt beslecht op zondag 2 december in jeugdhuis De Comma. De competitieve en de recreatieve ploegen komen in een eerste fase in dezelfde pot terecht. Zo kan iedereen zich met elkaar meten. In een latere fase kan je zakken tot je op een niveau volgens je waarde zit. De deuren openen al om 11 uur, het tornooi start twee uur later. De finale vindt plaats tussen 20 en 21 uur (BHT)