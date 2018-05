Supporters willen spelersbus opwachten 04 mei 2018

02u35 0

Het is nog twee dagen wachten, maar het belooft zondag een echte heksenketel te worden in en rond het Jan Breydelstadion voor de levensbelangrijke wedstrijd van Club Brugge tegen Anderlecht. De supporters van blauw-zwart hebben een oproep gelanceerd om al ruim voor de aftrap richting het stadion te trekken. De bedoeling is om met duizenden fans de spelersbus op te wachten. Momenteel hebben al meer dan 2.000 supporters toegezegd op sociale media, al is de kans reëel dat er nog veel meer aanwezig zullen zijn. Daarna zullen ze ook massaal de opwarming meevolgen in het stadion. De politie bereidt zich alleszins voor en beschouwt de wedstrijd traditigetrouw als een risicowedstrijd. Dat betekent extra inzet van politiemensen en de supporters van Anderlecht die met combiregeling naar het stadion moeten komen. Als Club Brugge wint, is het zo goed als zeker van de landstitel. Bij verlies komt Anderlecht terug tot op twee punten en wordt het nog spannend. (MMB)