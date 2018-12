Supporters Atletico Madrid brengen nacht door in cel na fascistische gebaren op ‘t Zand MMB

12 december 2018



Een dertigtal supporters van de Spaanse voetbalploeg Atletico Madrid heeft de nacht doorgebracht in de Brugse politiecel nadat ze dinsdagavond werden opgepakt voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Ze brachten op ‘t Zand fascistische groeten en weigerden daarna om onder politiebegeleiding naar het Jan Breydelstadion te stappen. Ze gingen voor de begeleidende groep agenten lopen en bleven opnieuw fascistische groeten maken. “Spotters uit Madrid hadden ons ingelicht dat het om een extreemrechtste groep ging. Daarop besloten we geen enkel risico te nemen”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. De supporters bleven de hele avond en nacht in de cel. Woensdagochtend werden ze in alle vroegte begeleid richting eerste trein naar Brussel. De wedstrijd kon uiteindelijk zonder incidenten afgewerkt worden.