Suleyman Betelguiriev schuldig verklaard aan doodslag op Mikey Peeters (19), Steven Van Geel medeplichtig Siebe De Voogt

01 februari 2019

13u41 0 Brugge De volksjury heeft Suleyman Betelguiriev (25) en Steven Van Geel (26) schuldig verklaard aan doodslag op Mikey Peeters (19). In de nacht van 29 op 30 mei 2014 werd de jongeman op de Brugse Markt met zes messteken om het leven gebracht. Betelguiriev werd beschouwd als hoofddader van de feiten. De jury beschouwde Steven Van Geel als medeplichtig. Momenteel vinden de debatten plaats over de strafmaat.

Over de schuld van Suleyman Betelguiriev liet de volksjury geen twijfel bestaan. “Hij bracht Mikey meerdere diepe steekwonden toe in de rug en hals. Uit camerabeelden blijkt duidelijk dat Suleyman Betelguiriev die heeft toegebracht.” Verder verwees de jury naar de aard van het gebruikte wapen, het aantal steken en de plaats van de steken.

Steven Van Geel beschouwde de 12-koppig volksjury als medeplichtig aan de doodslag. “Uit de verschillende verklaringen blijkt dat hij zich bewapend heeft met een mes en al eerder op de avond poogde geweld uit te lokken met een andere caféganger. Hij heeft het handgemeen met Mikey uitgelokt door zich vernederend en uitdagend op te stellen. Tijdens de schermutseling was hij zich ervan bewust dat Suleyman Betelguiriev gewelddadig zou tussenkomen. Toch heeft hij het gevecht verdergezet. Na de eerste messteek is hij bovendien niet gestopt en ook na de steken is hij gewoon weggelopen. Hij heeft het slachtoffer zieltogend achtergelaten en daarna Betelguiriev weggevoerd naar Oostende.”

Laatste woord

Net voor het beraad kreeg Steven Van Geel nog het laatste woord. Hij las een brief voor waarin hij z'n verontschuldigingen aanbood bij de nabestaanden. “Ik heb er spijt van dat ik ben weggelopen. Dat was laf en dom van mij. Ik moest ter plaatse gebleven zijn en hulp geboden hebben. Ik bied mijn oprechte excuses aan bij de familie van Mikey, zijn vrienden, de nabestaanden en gans Brugge. Ik heb dit nooit gewild. Ik hoop dat jullie zijn dood ooit een plaats kunnen geven en verder kunnen met jullie leven. Nogmaals sorry.”

Dronkemansgevecht

Kris Vincke, de advocaat van Steven Van Geel, heeft zoals aangekondigd de vrijspraak gevraagd. Volgens de strafpleiter uit Beernem waren de feiten niets meer dan een dronkemansgevecht. “Men kan van mijn cliënt veel zeggen: dat hij veel uitging en dronken was, bijvoorbeeld. Maar Steven Van Geel is geen crimineel. Het is niet iemand die ‘s nachts op rooftocht gaat en drugs dealt. Hij is zogezegd diegene die het gevecht begonnen is voorafgaandelijk aan de steekpartij. Maar dat was hij helemaal niet, maar Mikey. Hij wordt hier de koene ridder genoemd, de held. Maar het is wel Mikey die de straat oversteekt om het gevecht aan te gaan. Als hij Lore wilde beschermen, waarom heeft hij haar dan niet meegenomen weg van die twee dronken gasten?”

“Hij ontloopt conflict”

“Volgens de psychiaters ontwijkt Steven Van Geel eerder het conflict. Dat is ook op de beelden te zien. Hij loopt weg van Mikey. Het mes moest hij volgens de burgerlijke partijen over de Halletoren gegooid hebben. Hij laat het gewoon vallen, omdat hij het conflict wilde vermijden. Ik zie op de beelden werkelijk compleet andere taferelen, dan de andere partijen hier voorspiegelen. Suleyman en Van Geel hebben zogezegd op voorhand een complot gesmeed. Wel, dan moet je hen vervolgen voor moord en dat is hier niet gebeurd. En Van Geel zou tijdens de vechtpartij om hulp geroepen hebben in de richting van Suleyman? De vier foorkramers die dat gehoord hebben, stonden 60 meter verder aan de Quick. Zij kunnen dat nooit goed verstaan hebben. Mijn cliënt kon ook nooit voorspellen dat Suleyman zou ontploffen en steken. Van een para (Suleyman volgde ooit de opleiding tot paracommando, red.) zou je net mogen verwachten dat hij tussenkomt.”

Vincke haalde tijdens z'n pleidooi hard uit naar justitie. “Het is een schande hoe dit onderzoek gelopen is!”, riep hij uit. “Zowel voor de slachtoffers als voor de daders. Vijf jaar al weet Van Geel niet wat hem te wachten staat. Dat is loodzwaar. Op dit proces heeft men hem compleet ontmenselijkt. Hij is hier zelfs vergeleken met de maffia en Kim De Gelder. Assisen is geen theater. Mijn cliënt was die nacht gewoon een dronkenlap die ambetant deed. Niets meer. Hij zit hier al de ganse week en z'n batterij is af. De plaats hier achter mij is enkel bedoeld voor echte moordenaars. Dat is mijn cliënt niet.”

Brugse Metten

Procureur-generaal Serge Malefason begon z’n requisitoir met een beschrijving van de feiten, alsof het een roman was. “De Brugse Markt is overdag een lust voor het oog. ‘s Nachts is het meestal een verlaten plein, bewaakt door het Belfort. Het weekend van de feiten moest een mooi weekend zijn: het was Hemelvaart. Het is echter niet mooi geweest, maar werd abrupt verstoord. Binnen een klein kwartier stond alles in rep en roer. Er heerste paniek en sirenes. Een jongeman van 19 lag badend in z’n bloed. Hij werd afgevoerd naar het AZ, maar kort erna was hij dood. Mikey Peeters was niet meer en hij zal er nooit meer zijn. Brugge was in z'n hart geraakt. Het was van het laatste uur van de Brugse Metten in 1302 geleden dat er op de Markt nog bloed had gelegen.”

Malefason omschreef Suleyman Betelguiriev en Steven Van Geel als “een twee-eenheid”. “Ze gingen uit in Oostende en Brugge en waren altijd tuk op een verzetje. Na de feiten gingen ze hun verantwoordelijkheid uit de weg. Hun vlucht leidde naar Oostende. Ze keken op internet en zagen dat Mikey dood was. Ze beslisten hun sporen te verwijderen. Het mes was al weg en Van Geel vernietigde zijn simkaart. Daarna bekeken ze hoe ze hun Facebook-accounts moesten verwijderen. Suleyman vluchtte weg naar Tsjetsjenië, gesteund door z'n familie. Hij hangt er zelfs de grote Jan uit: verloofd, gehuwd en vader. Drie zaken die Mikey Peeters niet haalt. Van Geel kon zich na de feiten meteen aangeven, maar heeft dat niet gedaan. Hij heeft 15 à 17 uur gekocht voor Suleyman.”

Doodslag

Suleyman Betelguiriev is volgens de procureur-generaal schuldig aan doodslag. “Daar is volgens mij geen twijfel over.” Steven Van Geel ziet hij duidelijk als mededader. “Hij was al gans de avond uit op een incidentje. Een knokpartijtje. De avond van de feiten heeft hij het gevecht met Mikey zelf uitgelokt door met een mes te staan zwaaien. Het mes heeft hij zelf meegebracht naar de Markt en hij zorgde er ook voor dat het er bleef. Hij heeft Mikey naar de grond gebracht en hield hem in een houdgreep op de grond, zodat Suleyman vrij spel kreeg. Daarna heeft hij Mikey geïmmobiliseerd tot de laatste messteek. Had hij dat alles niet gedaan, leefde Mikey nog.”

“Van Geel wist bovendien maar al te goed dat hij nooit het onderspit zou moeten delven in het gevecht met Mikey. Hij wist dat hij steeds steun zou krijgen van z’n vriend Suleyman. Die was niet te beroerd om te knokken. Van Geel wist gedurende de worstelpartij dat Suleyman naast hem stond. Hij controleerde het gevecht en wist dat z'n vriend klaarstond om tussen te komen. Ze waren spitsbroers, brothers in arms, wapenbroeders. De een zou de ander niet laten vallen. Het lijkt me ook weinig waarschijnlijk dat er niet gesproken is. Beeld zonder klank, dat is onlogisch. Suleyman boog zich 7 seconden over de worstelpartij. Er moet toen iets gezegd zijn.”