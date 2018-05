Studentes ontwikkelen bordspel rond seks (6+) 19 mei 2018

Brugge Acht studentes sociaal werk hebben een gezelschapsspel gemaakt rond relaties en seksualiteit. Hun opzet: de onderwerpen bespreekbaar maken tussen kinderen en hun ouders. Het spel is bedoeld voor ouders met kinderen vanaf zes jaar.

Op het eerste gezicht lijkt het gezelschapsspel op een gewoon ganzenbord. Toch schuilt er meer achter. "Praten met je kinderen over seks is nog altijd een taboe. Om die drempel te verlagen, hebben we het spel ontworpen", zeggen Emmeline Monbaliu, Zoe Vantieghem, Kayleigh Derycke, Paulien Deblaere, Jolien Christiaens, Ilse Depuydt, Hanne De Meyer en Selien Storme. Ze richten zich op jonge ouders met kinderen vanaf zes jaar. Ook opvoeders kunnen het spel gebruiken. "Door op jonge leeftijd rond relaties en seksualiteit te werken, worden die thema's beter bespreekbaar als de kinderen ouder worden", klinkt de uitleg. Want in heel wat gezinnen is spreken over seksualiteit nog steeds niet evident. Ook een deel van de studentes zelf kon er in hun jeugd thuis amper over praten.





Belangrijk om te weten is dat het spel niet alleen over seks gaat. Onder andere de rol van de media en hoe zij met seks omgaan, komt aan bod. Net zoals de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Je kan het spel binnenkort uitlenen bij het Centrum voor Geboorteregeling en seksuele opvoeding in Brugge. (MMB)