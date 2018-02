Studentenhuis zoekt naam 22 februari 2018

Het nieuwe Studentenhuis in het voormalige politiekantoor in de Hauwerstraat zoekt nog een naam. Zowel studenten uit een Brugse onderwijsinstelling als jonge Bruggelingen tot 25 jaar die elders studeren, kunnen vanaf vandaag hun suggestie doorsturen naar bruggeleeft@bruggeplus.be. Inzendingen zijn welkom tot en met vrijdag 30 maart.





"Samen met de hogescholen maken we vervolgens een selectie van de vijf beste ideeën en beslist het stadsbestuur op voorstel van de stuurgroep Brugge Studentenstad welke naam het studentenhuis uiteindelijk krijgt", zegt schepen van Studentenstad Franky Demon (CD&V). Als extra motivatie komt chocolatier Dominique Persoone in mei de winnaar thuis of op kot verrassen met een etentje voor vier personen. (BHT)