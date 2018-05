Studenten glijden de blok in 18 mei 2018

De studenten van hogeschool Vives in Brugge hebben gisteren afscheid genomen van het lesjaar. Voortaan mogen ze zich concentreren op de blok en de examens. De school bedacht daarvoor een gepast afscheid. Een deejay zorgde voor muziek en studenten konden lekkere mocktails drinken. Wie een klein hongertje had, kon een braadworst bestellen.





Om het helemaal studentikoos te maken, was er een glijbaan geïnstalleerd vanaf de eerste verdieping tot in het atrium van het gebouw. Zo gleden de hogeschoolstudenten de blok tegemoet. (BHT)