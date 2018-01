Student Tom (21) ontwerpt windmolens voor Nigeriaanse grootstad 31 januari 2018

02u48 0 Brugge Samen met vier medestudenten maakt Tom Van Quaethem (21) uit Sint-Kruis windmolens voor de Nigeriaanse grootstad Jos.

De studenten Energietechnologie aan hogeschool Odisee in Gent doen dat in opdracht van de Brugse vzw Kitanda, die al jaren actief is in de regio. "We willen onder de noemer Energy for Africa een windmolen ontwerpen voor de lokale bevolking", zegt Tom. "De bedoeling is dat de plaatselijke leerlingen de windmolens zelf kunnen opbouwen, zodat de inwoners van Jos (zo'n 860.000, red.) helemaal in hun eigen energie kunnen voorzien. We stellen de windmolen samen met recyclebare materialen, zoals onderdelen van oude auto's. Zo kunnen de lokale studenten gemakkelijk de juiste materialen vinden zonder afhankelijk te zijn van import. Wij zorgen voor een handleiding waarin we alles stap voor stap uitleggen. Via een videoconferentie stellen we het prototype voor aan de lokale docenten, die het project verder uitleggen aan hun leerlingen." Vóór eind mei willen de studenten een eerste theoretische model van hun project op papier hebben. In het najaar volgt de praktische uitwerking. Tijdens dit project werken de studenten samen met de middelbare school VTI Deinze. (BHT)