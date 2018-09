Stripfanaat krijgt rol als slechterik MICHEL DE STICKERE IN ECHTE LEVEN, 'BAD STICKERMAN' OP PAPIER BART HUYSENTRUYT

05 september 2018

02u39 0 Brugge De droom van stripfanaat Michel De Stickere (51) is uitgekomen. In de Nederlands-Vlaamse reeks Anders-man krijgt hij een rol als de slechterik Bad Stickerman.

Wie een goed geheugen heeft, kent Michel De Stickere mogelijk nog uit het VTM-programma 'Help, mijn man heeft een hobby'. Hij werd toen door de programmamakers geconfronteerd met zijn hobby. Want in zijn huis vind je 15.000 strips, waarvan een pak in aparte kamers en vaak in volledige duisternis. Er zitten immers heel waardevolle exemplaren tussen. "Ik begon al heel jong strips te hamsteren. Als kind las ik de strips van Kuifje en Robbedoes van mijn vader. Die verzamelde boeken en antiek. Sindsdien laten strips me niet meer los."





Vandaag is Michel zo goed als elke dag met stripverhalen bezig. Op zijn arm liet hij zelfs Jerom, Lambik, Sidonia, Suske, Wiske en Schanulleke tatoeëren. "Ik heb sowieso veel tatoeages. Al sinds mijn achttiende. Portretten van mijn kinderen, hun namen en geboortedata, ook een tattoo van de rockband Metallica én van een grote spin, omdat ik vroeger tarantula's had."





Vereerd

Een kleurrijk figuur dus, en dat moet ook tekenaar Ralph Dikmans gedacht hebben. De Nederlander en Michel De Stickere kennen elkaar al een tijdje. Ze communiceren en grappen met elkaar via Facebook. Dikmans is de auteur van de reeks Anders-man, die vooral in Nederland populair is. Om de stripverhalenreeks ook in Vlaanderen wat meer bekendheid te geven, introduceert hij nu de slechterik 'Bad Stickerman'. Het figuurtje, dat in de vierde strip Catastrofale Computer Crash geïntroduceerd wordt, is volledig gebaseerd op Michel De Stickere.





"Ik voel me echt vereerd", zegt hij. "Dit is zeker een droom die in vervulling gaat. Het personage is bovendien ook echt een cartoon van mezelf, mét tattoos inbegrepen. Ik hou ook van fitnessen, en zelfs dat zie je in de strip. De gelijkenis is treffend. Het is een leuk figuur. Zeg nu zelf, wie zou geen slechterik willen zijn in een strip?"





Magische tatoeages

Bad Stickerman, een slechterik in bloot bovenlijf, gaat de confrontatie aan met Anders-man, een soort superheld die de wereld moet redden. Hij beschikt over wonderlijke krachten en kan zijn tatoeages tot leven brengen. In de reeks is er ook aandacht voor de actualiteit. Wereldleiders als Trump of Poetin passeren er ook de revue. "Ik hoop dat mijn personage toch een tijdje meegaat", glimlacht Michel De Stickere. De tekenaar is alvast van plan om ook gadgets te verspreiden. Zo zijn er nu al buttons en T-shirts van Bad Stickerman.