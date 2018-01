Strijd tegen de kou én tegen elkaar 02u32 0 Foto Proot Enkele van de 120 moedige zwemmers die zich gisteren aan het kampioenschap openwaterzwemmen waagden.

Voor de 52ste keer zijn de Brugse IJsberen gisteren de Sint-Pietersplas ingedoken. Onder een helder winterzonnetje en bij een temperatuur van zo'n vijf graden werden de kampioenschappen openwaterzwemmen gehouden. Ruim 120 moedige zwemmers namen de uitdaging aan. "Omdat we van zwemmen houden en omdat het ook gezond is om bij deze temperaturen te bewegen", zegt voorzitter en waterrat Franky Moelaert. "De omstandigheden waren ook ideaal. De supporters, en zeker ook de fans van onze jongste deelnemers, konden zich goed uitleven langs de kant, want het bleef de hele tijd mooi droog." (BHT)