Stranden 5,5 ton afval armer dankzij 3.748 vrijwilligers 26 maart 2018

02u39 0 Brugge 3.748 vrijwilligers hebben gisterennamiddag de stranden een stuk properder gemaakt. Tussen De Panne en Knokke-Heist is maar liefst 5,5 ton afval bijeengeraapt. Dat is een evenaring van vorig jaar.

Afvalvrij liggen onze stranden er allesbehalve bij, vooral de enorme hoeveelheid plastiek in zee is een groeiend probleem.





Gisterenmiddag werd daarom opnieuw een grote opkuisactie georganiseerd aan 17 surfclubs. De Eneco Clean Beach Cup wil de bevolking nog meer wijzen op de alarmerende toestand. "De kustburgemeesters stellen alles in het werk om hun stranden proper te houden. Maar het draait uiteindelijk om het gedrag van mensen", vertelt staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld), die gisteren een handje toestak.





Studio Brussel

De opkomst was massaal: maar liefst 3.748 vrijwilligers daagden op tussen De Panne en Knokke-Heist. Het hoofdkwartier lag dit jaar in Blankenberge, waar Studio Brussel radio bracht. Ook aanwezig was het gezin van Maron en Kristof. Hun kinderen Rowan en Arwen hebben een goede reden om afval op te ruimen. "Onze ouders willen dat we zorg dragen voor de natuur", zeggen ze met de glimlach. Andere kinderen hopen deze zomer dan weer een feestje te geven op het strand. "En dan moet die er netjes bijliggen, natuurlijk", zegt Mare. Al het afval werd verzameld in... plastiek zakjes, gewogen en in een grote ton gegooid. De eindbalans oogde indrukwekkend: maar liefst 5,5 ton afval werd opgehaald. (MMB)