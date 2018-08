Strand klaar voor drie dagen exotiek op Bomboclat 24 augustus 2018

Op het strand van Zeebrugge start vandaag de tweede editie van het exotische muziekfestival Bomboclat.





Drie dagen lang is het genieten van reggae, dancehall, dub en hiphop van eigen bodem. De broers Wannes en Bram Loosveldt uit Brugge zijn de organisatoren en hopen op een pak meer volk dan vorig jaar. "De eerste editie is toen op veel applaus ontvangen", zeggen ze. "Er waren zo'n zesduizend festivalgangers aanwezig. We mikken dit jaar op nog wat meer volk."





Dat kan op zondag genieten van het twintigste verjaardagsfeest van 't Hof van Commerce. Flip Kowlier en co brengen een hele rist artiesten mee. Kaarten zijn nog altijd te koop: www.bomboclat.be. (BHT)