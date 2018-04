Stralend zonnetje trapt Meifoor af 21 april 2018

03u07 0

In Brugge is gisteren de Meifoor officieel geopend. De kermis kon niet beter starten: heerlijk lenteweer en zon tot in de late uurtjes. De Meifoor vindt dit jaar vrij vroeg plaats: al vanaf midden april. Dat komt omdat Pasen dit jaar vroeg viel. Uniek is de opstelling op het Beursplein, maar er staan ook enkele attracties op andere plaatsen in de stad, zoals op het Simon Stevinplein of 't Zand. De kermis is al meer dan 800 jaar aan Brugge verbonden. "Ondanks de nieuwe opstelling kan bijvoorbeeld de zaterdagmarkt in Brugge, altijd rond 't Zand en het Beursplein, toch doorgaan in deze buurt", zegt foorkramer Guido Herman. "Wie dol is op kermis, zal zijn hartje kunnen ophalen. De keuze voor het Beursplein is noodzakelijk, door de werken op 't Zand. Maar we hebben er iets speciaals van gemaakt." Ook dit weekend belooft het nog druk te worden. (BHT)