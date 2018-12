Strak nieuw gebouw geriatrie AZ Sint-Jan speelt in op vergrijzing Bart Huysentruyt

12 december 2018

18u46 0 Brugge Ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge opende zopas een nieuwe afdeling geriatrie en een geheugenkliniek.

Op de dienst staat een multidisciplinair team ter beschikking van de patiënt. “Bij de opvang van ouderen is er meer expertise nodig dan bij een jongere patiënt. De problemen kunnen immers velerlei zijn”, zegt diensthoofd Greet Lambert. In het nieuwe gebouw is alles aangepast aan de senioren van vandaag. Ze kunnen er hun geheugen trainen of stapoefeningen doen op een speciaal parcours. Zo kunnen ze stappen op kasseien of op grint. Bejaarde patiënten worden op de dienst voor één dag opgenomen voor onderzoek, diagnose of behandeling. “Het kost natuurlijk heel wat minder. Als je maar één dag moet komen is de kost lager voor de patiënt en voor de maatschappij”, zegt Greet Lambert. “Mensen worden steeds ouder en het is net bij die groep die heel oud wordt, dat de zorguitdaging groter wordt. Hier proberen we daarop in te spelen. Grijs is de kleur van de toekomst.” De gemiddelde leeftijd van een patiënt op geriatrie in Brugge is tachtig jaar. Vorig jaar behandelde het ziekenhuis zo 1.200 patiënten. In de nieuwbouw is 20 miljoen euro geïnvesteerd.