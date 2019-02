Straffe comeback: Brugs Tarwebier keert terug naar de roots Brouwerij De Halve Maan zal het bier na 20 jaar weer in Brugge brouwen Bart Huysentruyt

15 februari 2019

14u58 0 Brugge Brugs, het witbier van Alken-Maes, keert terug naar Brugge en stroomt voortaan door de brouwinstallaties van De Halve Maan. Het bier krijgt met de verhuis weer de oorspronkelijke naam Brugs Tarwebier. Daarover hebben de beide brouwers een samenwerkingsovereenkomst gesloten. “Dit bier past beter bij een familiebrouwerij”, zegt Edwin Botterman van Alken-Maes.

Met de terugkeer van Brugs Tarwebier naar Brugge wordt het witbier opnieuw deel van de rijke brouwerstraditie van de familie Vanneste. Xavier Vanneste, CEO van brouwerij De Halve Maan kon geen ‘neen’ zeggen tegen het nostalgisch bier. “Onze familie brouwt al sinds 1855. Het was Paul Vanneste, mijn achterneef en vierde generatie brouwer, die in 1984 Brugs Tarwebier op de markt bracht. Het was het eerste nieuwe bier dat hij brouwde in zijn eigen brouwerij De Gouden Boom. Die kwam er als doorstart van brouwerij ‘t Hamerken. Het bier viel meteen op door zijn verfrissende smaak met aroma’s van korianderzaad en curaçao sinaasappelschillen. Het heeft een alcoholpercentage van vijf procent. In de jaren ’90 volgde de samenwerking met Alken-Maes voor de distributie, dat Brugs Tarwebier uiteindelijk verwierf in 2000 en het herdoopte tot Brugs.”

Alken-Maes staat het bier nu weer af. Dat kan je zien in het licht van de dalende populariteit van witbieren in ons land. “De witbieren zijn weliswaar minder in trek, maar daar heeft het niet mee te maken”, zegt Edwin Botterman van Alken-Maes. “Meer zelfs: op de World Beer Awards 2018 won Brugs de prijs voor beste Belgian Style Wheat Beer. Wij hebben altijd geïnvesteerd in de kwaliteit van Brugs omdat wij geloven in het potentieel van dit bier. Toen Xavier ons benaderde met zijn voorstel, waren we meteen geïnteresseerd omdat dit de aansluiting maakt bij de oorsprong van het bier, de brouwersgeschiedenis van de familie Vanneste en de stad Brugge. Het bier past bij een familiebrouwerij. Alken-Maes zal Brugs Tarwebier, zoals het merk voortaan heet, daarom blijven aanbieden aan zijn klanten.”

De Halve Maan neemt naast productie ook de marketing van het merk voor zijn rekening. Alken-Maes blijft nauw betrokken en zal met de Halve Maan samenwerken voor de distributie van het witbier. “Daarnaast hebben we een nieuw etiket ontworpen met het logo van brouwerij de Gouden Boom erin verwerkt”, vult Xavier Vanneste nog aan. “Ook het wapenschild van de familie Vanneste prijkt op het nieuwe etiket, een duidelijke verwijzing naar vijf generaties uniek brouwvakmanschap.”

Hier bier zal, net als Brugse Zot en Straffe Hendrik, ondergronds van de brouwerij naar de bottelarij stromen. “We gaan het zeker promoten, ook in het buitenland, waar witbieren wél aan een opmars bezig zijn”, besluit Vanneste.