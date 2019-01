Straf: Vijfde vermoedelijke mensensmokkelaar opgepakt in tien dagen tijd Mathias Mariën

10 januari 2019

18u09 0 Brugge Het gerecht heeft voor de vijfde keer in amper tien dagen een vermoedelijke mensensmokkelaar onderschept in Zeebrugge.

Maandag hield de Scheepvaartpolitie in Zeebrugge een verdacht voertuig tegen, waarin vijf personen aanwezig waren. De bestuurder verklaarde dat hij een Bulgaar was, en legde ook Bulgaarse documenten voor. Zijn passagiers waren vier mannen uit Turkije. Alle personen werden verhoord door de Scheepvaartpolitie, die kon achterhalen dat de personen uit Turkije in feite werden gesmokkeld door de chauffeur van het voertuig, die bij nader onderzoek ook van Turkse nationaliteit bleek te zijn. De 38-jarige Turkse chauffeur werd na verhoor aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van mensensmokkel. In de eerste tien dagen van dit jaar werden in totaal reeds 5 vermoedelijke mensensmokkelaars aangehouden.