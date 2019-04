Storing Proximus: politie Brugge activeert gsm-nummer voor noodoproepen MMB

05 april 2019

17u58 2 Brugge De politie van Brugge heeft een noodnummer geactiveerd waarop mensen kunnen bellen in noodgevallen. Door de nationale storing is het vaste nummer niet bereikbaar.

“Wegens een storing bij het Proximus Netwerk is onze dispatching niet bereikbaar op het vaste nummer 050/44 88 44", zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Bewoners en bezoekers in Brugge kunnen bellen naar 0470 86 14 27 als ze in nood zijn of ons dringend nodig hebben. Dit nummer blijft actief tot de netwerkproblemen achter de rug zijn.”