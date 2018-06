Stock Americain ontruimd na vondst verdacht pakket 02 juni 2018

02u47 0 Brugge Stock Americain langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge is gisterennamiddag ontruimd na de vondst van een verdacht pakket op de parking. De politie sloot de straat 2,5 uur af in afwachting van de komst van ontmijningsdienst DOVO. Het bleek vals alarm. Het parket onderzoekt wie het pakket er gelegd heeft.

Het was een voorbijganger die gisterennamiddag even voor 15 uur het verdachte pakket opmerkte net buiten de doe-het-zelfzaak. De politie kwam ter plaatse en nam de situatie meteen ernstig. Om alle risico's te vermijden, werd beslist om de zaak te ontruimen.





Omrijden

Daarna stelden de hulpdiensten een perimeter van ruim 100 meter in rond de winkel. Alle verkeer moest daardoor omrijden. In afwachting van de komst van DOVO bleef de Blankenbergse Steenweg plaatselijk afgesloten. Bij aankomst van de ontmijningsdienst bleek het al snel om vals alarm te gaan. Door de duidelijke communicatie van de politie, onder andere via sociale media, was er van paniek rond de veiligheidsperimeter nooit sprake.





Camerabeelden

Het Brugse parket neemt de zaak ernstig en zal een onderzoek openen om te achterhalen wie het pakket op de parking achterliet. Daarbij zullen eventuele camerabeelden van de zaak en uit de omgeving onderzocht worden.





Mogelijk gaat het om een flauwe grappenmaker. Na ruim 2,5 uur kon de straat opnieuw vrijgegeven worden. De winkel bleef evenwel de rest van de dag gesloten. (MMB)