Stiptheidsactie van controleurs verkeersbelasting zorgt voor kilometers file 14 augustus 2018

02u36 0 Brugge Een stiptheidsactie van de controleurs van de verkeersbelasting heeft het verkeer op en rond de Kustlaan in Zeebrugge gisterenvoormiddag in de soep doen draaien.

Op een piekmoment stond er zo'n 3 kilometer file tot op de N31. De controleurs protesteerden tegen de plannen van minister Liesbeth Homans (N-VA) om te besparen op het overheidspersoneel. Ze controleerden de vrachtwagens en wagens in de buurt van de haven vanaf 9.45 uur extra grondig. De bestuurders kregen een folder mee met extra uitleg over de eisen van de actievoerders. "We wilden sensibiliseren en aan de alarmbel trekken en dat is een groot succes geworden", zegt algemeen secretaris Jan Van Wesemael van het ACOD. "We vinden het absoluut niet kunnen dat de plannen van de minister al aangekondigd werden in de pers, terwijl de onderhandelingen pas op 24 september van start gaan. De totale afbouw van de ziekeverlofregeling voor statutairen is voor ons een doorn in het oog. Daarnaast zou het voortaan veel moeilijker worden om statutair ambtenaar te worden. Ambtenaren zouden in de toekomst ook veel sneller ontslagen kunnen worden." De politie hield de verkeerssituatie in de buurt extra in de gaten. Rond 12 uur werd de actie opgeheven en losten de files zich langzaamaan op. De vakbond zal de komende weken ook nog op andere plaatsen gelijkaardige acties houden.





(SDVO)