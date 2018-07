Stiefvader verplicht meisjes cannabis te proeven 05 juli 2018

02u29 5 Brugge Een 30-jarige Bruggeling riskeert 37 maanden cel omdat hij vier jaar lang zijn stiefdochtertjes van 9 en 12 jaar op vreselijke wijze mishandelde. De meisjes kregen slagen en schoppen en werden zelfs gedwongen om cannabis te proeven.

De vreselijke feiten kwamen aan het licht, toen de grootvader van de meisjes op 6 maart naar het CLB stapte. Hij had twee jaar lang al een vermoeden dat zeker één van de kinderen mishandeld werd. Het meisje had een blauwe plek van haar oor tot arm, maar vertelde toen dat ze van de trap gevallen was. Na het relaas van hun opa bekenden de meisjes dat ze al vier jaar lang mishandeld werden door hun stiefvader Y.H.





Riemslagen

"Hij gaf hen slagen en schoppen en hield daarbij een kussen voor hun mond, zodat de buren hen niet zouden horen", schetste de procureur. "Hun stiefvader trok hen aan de haren, gaf hen riemslagen en slagen met een borstelstok. Zijn vuist noemde hij 'Geronimo' (naar het gekende animatiefiguurtje Geronimo Stilton, red.). Als straf moesten ze onder een koude douche of bij een slecht rapport dreigde beklaagde ermee dat ze hun rapport stukje voor stukje zouden moeten opeten. Op een dag verplichtte hij de meisjes zelfs om te proeven van een takje cannabis."





"M'n best gedaan"

De Bruggeling zit nog steeds in de gevangenis. Er hangt hem voor de feiten 37 maanden cel boven het hoofd. H. barstte in de rechtbank in tranen uit, maar ontkent dat er sprake was van onmenselijke behandeling. "Anders zou hun moeder dat toch gemerkt hebben?", vroeg hij zich af.





"Ik heb altijd m'n best gedaan, maar als gezin moesten we het stellen met 120 euro per week. Ik geef toe dat ik meer gekeken heb naar m'n eigen zoontje, maar dat wil niet zeggen dat ik voor m'n stiefdochters niets deed. De situatie is geëscaleerd en dat spijt me enorm." De twee meisjes vragen elk een schadevergoeding van 5.000 euro. Vonnis op 9 juli.