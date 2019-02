Stevige concurrent voor Mister Spaghetti: Bavet komt naar Simon Stevinplein Bart Huysentruyt

15 februari 2019

15u03 0 Brugge De spaghettiketen Bavet, met vestigingen in onder meer Antwerpen en Gent, opent in april een zaak op het Simon Stevinplein in Brugge. Ze neemt de plaats in van Indisch restaurant Bhavani.

Bavet vormt daarmee een stevige concurrent voor Mister Spaghetti in Oud Sint-Jan. De keten staat erom bekend dat je er met een ‘bavet’ moet eten. Er zijn enkel spaghetti’s te verkrijgen. De eerste zaak van Peer Van Praet uit Gent opende in 2015 in zijn thuisstad. Het concept sloeg zo aan dat snel ook vestigingen in Antwerpen, Leuven en Brussel volgden. Bij Bavet kan je een zestal soorten spaghetti eten: onder meer extra pikant, vierkazensaus en met stukjes kip. De variëteiten krijgen opmerkelijke namen mee zoals ‘say cheese’ of ‘OMG, they killed Kenny’. Het concept houdt rekening met de kleine en de grote eter. Zo is de spaghetti is te verkrijgen in de porties ‘mouse’, ‘dog’ en ‘horse’. Ook afhalen is mogelijk bij Bavet.