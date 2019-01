Steunzolen nodig? Volleyballers laten houding testen Bart Huysentruyt

16 januari 2019

11u25 0 Brugge De spelers van volleybalvereniging De Voetzaak hebben hun houding laten onderzoeken in de gelijknamige zaak in de Ezelstraat.

“Sportvloeren hebben vaak een impact op de knieën en gewrichten van sporters en in dit geval volleybalspelers”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Bij zo’n houdingsanalyse is het doel om blessures te vermijden en het lichaam om een correcte manier te belasten tijdens het sporten. Of dat de sportieve prestaties ook zal verbeteren, moeten we afwachten. Al vernam ik dat volleybalvereniging De Voetzaak zich op dat vlak geen zorgen hoeft te maken.” Het team staat los op kop in de Recrea 1 van de Brugse Recreatieve Volleybal- competitie (Brevo). In Brugge zijn maar liefst 17 erkende volleybalverenigingen.