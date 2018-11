Sterke brandgeur in studentenhuis 24 november 2018

02u26 0

In de Guido Gezellelaan in Brugge is donderdagavond omstreeks 21 uur melding gemaakt van een sterke brandgeur op de derde verdieping van een woonhuis waar meerdere studentenkamers zijn. Het was een studente die de sterke brandgeur opmerkte en de brandweer verwittigde. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en zochten met een warmtecamera naar een brandhaard. Hoewel de brandgeur duidelijk aanwezig was, kon geen brand gedetecteerd worden. Het was ook niet meteen duidelijk waar de brandgeur vandaan kwam of wat de mogelijke oorzaak ervan was. Na een halfuur kon iedereen terug naar binnen. (MMB)