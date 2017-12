Stelling belandt deels in reien na felle windstoten 02u42 0 Jan Van Maele Een deel van de stelling bleef nog gedeeltelijk hangen boven de reien. Brugge Langs de Augustijnenrei heeft een stelling het woensdagavond begeven onder de felle windstoten.

De stelling werd opgesteld om renovatiewerken uit te voeren aan de achtergevel van een herenhuis, maar was niet bestand tegen de stormwind. Een deel van het gevaarte kwam in de reien terecht, maar aangezien de Augustijnenrei niet bevaren wordt leverde dat geen hinder op voor de bootjes. Een groot deel van de stelling bleef rechtstaan tegen de gevel en helde gisterenmorgen gevaarlijk over. De verantwoordelijke aannemer kwam het extra beveiligen. "Hij zoekt de komende dagen ook het nodige personeel uit om het deel dat in het water viel op eigen houtje te verwijderen", meldt de Brugse politie. De stormwind zorgde woensdagavond ook op andere plekken in de stad voor (beperkte) schade. Zo waaiden langs de Oostendse Steenweg omstreeks 17.45 uur verschillende werfhekkens omver. De politie en brandweer kwamen ter plaatse om de afsluiting van de rijbaan te verwijderen. (SDVO)