Steengooier aangehouden 29 maart 2018

De 26-jarige Algerijn die dinsdagochtend enkele veiligheidsmensen en havenarbeiders in Zeebrugge bekogelde met stenen, is aangehouden door de onderzoeksrechter. De twintiger was samen met enkele andere transitmigranten gefrusteerd omdat hij de haven niet binnenraakte en werkte dat eerst uit op een vrouw die bij de security werkt. Enkele dokwerkers kwamen toegesneld, waarna de indringers begonnen met stenen te gooien. Tot driemaal toe werd de dame van de security geraakt door stenen, waarvan eenmaal tegen het hoofd. Zij moest naar de dokter. De politie kon één van de steengooiers identificeren. Hij zit nu dus in de cel. "Door de toenemende agressiviteit van personen die de haven binnendringen, zal elke binnendringing dossier per dossier beoordeeld worden", zegt procureur Frank Demeester. (MMB)