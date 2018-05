Steenbrugge keert terug naar 1875 30 mei 2018

02u42 0

Op zaterdag 2 juni tussen 20 en 21 uur katapulteer je terug in de tijd naar het Steenbrugge van 1875. Je kan er terecht in de tuinen van de abdij van Steenbrugge voor historische evocaties, muzikale intermezzo's en een afsluitend klank- en lichtspektakel. Tegelijk loopt er tijdens het hele weekend een gelegenheidsexpo in de abdij en kerk. De locatie is de Baron Ruzettelaan 433. Bij slecht weer vindt alles plaats in de pandgangen van de abdij. (BHT)