Steeds meer laadpalen aan restaurants: “Trekken er mooi cliënteel mee aan” Eén op twintig restaurants heeft laadpunten voor elektrische auto’s Bart Huysentruyt

22 februari 2019

13u11 0 Brugge Meer dan één op twintig restaurants heeft één of meerdere laadpunten voor elektrische auto’s. Met die extra service spelen horecauitbaters in op de groeiende trend. “Ze worden vaak gebruikt én zorgen voor een mooi cliënteel”, zegt David Dendooven van Hof ter Doest, dat twee laadpalen heeft.

Volgens de Vlaamse overheid waren er op 1 januari 2019 42.954 milieuvriendelijke wagens in Vlaanderen. Dit komt overeen met 1,21 procent van het wagenpark. In 2018 werden er in Vlaanderen 12.793 nieuwe milieuvriendelijke wagens ingeschreven, waarvan 2.658 volledig elektrische wagens en 6925 plug-in hybride wagens. Dit is een stijging van 40 procent ten opzichte van de twee voorbije jaren. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) berekende dat minstens één op twintig restaurant al in laadpunten voorziet voor die groep van klanten. “De overgrote meerderheid doet dit om extra service te kunnen bieden aan hun klanten”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “En dat is slim gezien, vermits de elektrische wagen gezien wordt als het alternatief voor ‘proper’ rijden. De toenemende belangstelling voor onze luchtkwaliteit zal er voor zorgen dat er steeds meer elektrisch wordt gereden. Ondernemers moeten met hun tijd mee zijn en inspelen op nieuwe trends en evoluties in de samenleving. Daarom is het slim dat ook steeds meer restaurantuitbaters ervoor kiezen om minstens één laadpunt te plaatsen aan hun restaurant of in de directe omgeving ervan.”

In restaurant Hof ter Doest in Lissewege is zo’n laadpunt te vinden. Meer zelfs: ze hebben met een tweede laadpaal specifieke aandacht voor de Tesla-chauffeurs. “Klanten stellen de service op prijs”, zegt chef David Dendooven. “We hebben de investering nog niet beklaagd. De elektrische laadpalen worden vaak gebruikt. Het leuke is dat we op de gps-toestellen van Tesla-chauffeurs staan. Dat zijn veelal zakenmensen, die tijdens hun etentje hun wagen zorgeloos kunnen opladen. Omdat er maar weinig zaken zijn die zo’n service aanbieden, boren we zo een mooi, nieuw cliënteel aan.” Dendooven roert ook in de potten van restaurant Njord in Zeebrugge: “Ook daar willen we zo'n laadpunten installeren.”

NSZ is ervan overtuigd dat nog meer restaurants het voorbeeld zullen volgens. En dit wordt ook bevestigd door de enquête: 8 procent van de bevraagde restaurants die nog geen laadpunt hebben zijn wel van plan om er de komende twee jaar één te installeren. Restaurants die nog geen laadpunt hebben staan en dat ook niet van plan zijn, doen dat hoofdzakelijk omdat ze zelf niet over parkeerplaatsen beschikken (43 procent), daar nog geen vragen van klanten over hebben gekregen (41 procent), er nog te weinig elektrische auto’s rondrijden (27 procent) en omdat zo’n laadpunt te duur is (17 procent).