Stedelijk infoblad krijgt (weer) nieuwe naam Bart Huysentruyt

18 maart 2019

10u07 0 Brugge De nieuwe editie van het Brugs stedelijk infoblad valt deze week in de bus bij de Bruggelingen mét een nieuwe naam.

Voortaan spreken we over het Brugs Stadsmagazine. Onder de vorige burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) werd de naam van Bruggespraak naar BruggeINspraak veranderd. De nieuwe burgemeester Dirk De fauw (CD&V) sleutelt er opnieuw aan: “De vorm verandert lichtelijk, maar inhoudelijk blijft het nieuws van de stad centraal staan”, zegt De fauw. “Het project ‘buurt aan de beurt’ komt de komende edities prominent aan bod. In elk nummer wordt een buurt uitgelicht met een interview van een buurtbewoner, gekoppeld aan nuttige buurtweetjes en enkele interessante cijfers. In de maart-editie is Dudzele de eerste buurt die aan de beurt komt. Andere vernieuwingen zijn de rubriek ‘Stad aan de slag’ waarin een stadsmedewerker een korte toelichting geeft over zijn job. De interviews worden voortaan opgeluisterd met kleurenfoto’s. Op die manier blijven we de Bruggeling stijlvol en gepast informeren over wat reilt en zeilt op het volledige Brugse grondgebied.”