Startmeet WK tijdrijden op Zeedijk? KNOKKE-HEIST STELT ZICH OFFICIEEL KANDIDAAT VOOR 2021 MATHIAS MARIËN

26 mei 2018

02u27 1 Brugge Knokke-Heist heeft zich kandidaat gesteld voor de organisatie van een deel van het WK wielrennen in 2021. Het gemeentebestuur is overtuigd dat het strand en de Zeedijk de ideale plaats zijn voor de start van de tijdritten. De aankomst zou dan in Brugge liggen. De beslissing valt in september.

De kandidatuur hing al een tijdje in de lucht. Na de succesvolle aankomst donderdagmiddag op 'De Wandelaar' tijdens de Baloise Belgium Tour, maakte het gemeentebestuur de beslissing officieel. "Knokke-Heist is ingegaan op de vraag van de Vlaamse vzw WK 2021 om kandidaat te zijn als startlocatie voor het WK tijdrijden in 2021", klonk het enthousiast. Volgens schepen van Sport Jan Morbee (Gemeentebelangen) een logische stap. "We zijn al sinds 2006 onafgebroken de aankomstplaats voor de Ronde van België en nu dus ook de Baloise Belgium Tour. Toen het voorstel kwam om de organisatie voor het WK op ons te nemen, was er eigenlijk geen twijfel. Dit is een unieke kans", aldus Morbee. Een startplaats moet volgens de gemeente niet ver gezocht worden. De strand en de zeedijk vormen het ideale decor om de wielrenners te ontvangen. "Dat zou een zeer mooi visitekaartje zijn", knikt Morbee. "Tussen Knokke en Brugge kan een prachtig parcours uitgetekend worden. Onze badplaats zou op die manier internationaal in de kijker komen. De luchtbeelden zouden bijvoorbeeld een mooi beeld geven van Knokke-Heist."





Veel media-aandacht

Ook burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) is enthousiast. De graaf heeft er alle vertrouwen in dat de organisatie aan Knokke-Heist zal toegewezen worden. "Het past alleszins in onze strategie om de gemeente internationaal op de kaart te zetten", aldus Lippens. Extra voordeel is dat het in 2021 het honderdste WK in de geschiedenis zal zijn. De UCI (internationale wielerunie, red.) zal naar aanleiding van 100 jaar WK een nooit geziene internationale mediacampagne opzetten. "Met een prestigieuze tentoonstelling 100 jaar WK in het Casino en een uniek startpodium met de kustlijn als decor, zou dit evenement de plaatselijke horeca alvast een geweldige boost geven", klinkt het bij de gemeente nog. Schepen Jan Morbee beaamt die stelling. "Als we de organisatie krijgen toegewezen, zal de naam 'Knokke-Heist' de komende jaren steevast gebruikt worden in de communicatie. Dit is echt een unieke kans", aldus Morbee.





Ook in Brugge, dat als aankomstplaats van de tijdrit zou fungeren, dromen ze al van de komst van het WK tijdrijden. Het stadsbestuur zette het licht al op groen en wacht nu samen met Knokke-Heist af op de beslissing van de UCI. Die wordt midden september verwacht. Als ze kiezen voor het Vlaamse voorstel, dan zal de tijdrit, zowel voor heren als voor dames en in alle leeftijdscategorieën, gereden worden tussen Knokke en Brugge. De wegwedstrijd is dan voorzien tussen Leuven en Antwerpen.