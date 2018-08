Stapel het meeste bierbakken en krijg je gewicht in Brugse Zot 10 augustus 2018

02u28 0 Brugge Het Walplein maakt zich op voor de Walpleinfeesten, die worden gekoppeld aan de 38ste Kantdagen op zaterdag 18 en zondag 19 augustus. Op het programma? Onder meer het Brugs kampioenschap bierbakken stapelen.

Dankzij de brouwerij De Halve Maan, goed voor jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers, is het Walplein een van de drukste pleinen van Brugge. "En toch kennen veel Bruggelingen het plein nog niet goed. Dat merken we aan de klanten", zegt Glenn Vandenbroucke van restaurant 't Nieuw Walnutje. "Maar de nabijheid van de brouwerij is een zegen voor dit plein. Toeristen passeren hier ook als ze van de bus aan het Bargeplein komen. Er is enorm veel passage." Om toch ook de Bruggelingen aan te trekken, zijn er de jaarlijkse Walpleinfeesten. Dit keer wordt het Brugs kampioenschap bierbakken stapelen georganiseerd. "Dat vindt de twee dagen plaats, telkens van 15 tot 16 uur", vult voorzitter Daniël Jonckheere aan. "De winnaar krijgt zijn eigen gewicht in Brugse Zot. De samenwerking tussen de handelaars onderling én ook de brouwerij is optimaal. We zorgen allemaal samen voor aangepaste verlichting."





Muziek en animatie

Verder is er voor de kinderen een kinderdraaimolen, een springkasteel en kunnen volwassenen fietsen laten herstellen of aankopen. Een wandelend orkest zorgt voor muziek en er zijn tal van optredens. "In de winter willen we er een extra evenement aan koppelen", zegt Jonckheere. "We zijn daar volop mee bezig." (BHT)