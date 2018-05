Stamina ontvangt Fair Trade-label 30 mei 2018

Stamina is een school die kiest om producten aan te bieden afkomstig van eerlijke handel en duurzame landbouw.





Deze nieuwe school in de Brugse binnenstad die nog maar een paar maanden geleden opgericht is, kreeg daarom van schepen van Noord-Zuid-beleid Dirk De fauw het Fair Trade-label overhandigd. De producten worden voornamelijk verkocht in het schoolwinkeltje maar worden ook geserveerd tijdens feestelijkheden.





(PROOT)