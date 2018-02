Staking De Lijn vooral vervelend voor dagjestoerisen 15 februari 2018

02u31 0 Brugge De Lijn verwacht morgen ernstige hinder op haar bus- en tramlijnen door een geplande staking van de vakbonden, ACV, ACLVB en ABVV. Ze voeren actie tegen de reorganisatie bij De Lijn, waardoor het aantal managementfuncties en bedienden zal dalen. Zo worden bedienden niet vervangen bij pensionering of spontaan vertrek. "We zullen piketten plaatsen, maar geen echte barricades", zegt Geert De Rous van ACLVB.

De staking is extra vervelend voor reizigers met de kusttram, waar tijdens de krokusvakantie vooral dagjestoerisen gebruik van maken. "Het is koffiedik kijken hoe groot de hinder precies zal zijn", zegt Inge Debruyne van De Lijn. "Het aanbod zal alvast beperkt zijn. In West-Vlaanderen zal er na 20 uur zeker geen enkele tram of bus rijden, ook de avondlijnen in Oostende en Brugge rijden niet uit. De scholieren blijven dit keer van de staking gespaard, maar nu worden wel de toeristen getroffen. Ook bedienden staken, waardoor het verstrekken van informatie moeizaam kan verlopen. We betreuren de actie dan ook."





Parkeren is gelukkig gratis

De toeristische dienst van De Haan, die geen rechtstreekse verbinding heeft met het binnenland via de autostrade of spoorweg, zit met de actie verveeld. "Een staking net in het laatste weekend van de krokusvakantie is erg jammer. Laat ons hopen dat mensen ook zonder de tram de weg naar De Haan vinden. Zowel vanuit Oostende als Blankenberge komen toeristen met de tram, dat als vervoersmiddel altijd belangrijk is geweest voor onze badplaats. Gelukkig is parkeren bij ons steeds gratis, weliswaar met de parkeerschijf op enkele plaatsen", vertelt Kristin De Jaegher. Ook andere badplaatsen die afhankelijk zijn van de tram, zoals Middelkerke en Koksijde, betreuren de staking. (TVA)