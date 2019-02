Stakers veroorzaken heel wat schade aan wegen in Zeebrugge: politie stelt proces-verbaal op Mathias Mariën

16u57 0 Brugge De nationale staking van woensdag heeft letterlijk en figuurlijk z'n sporen nagelaten in de haven van Zeebrugge. Behalve het economisch verlies van 3 miljoen euro, raakten ook verschillende toegangswegen zwaar beschadigd.

De afspraak met de vakbonden was op voorhand nochtans duidelijk: wie bij de bezetting vuur wou maken, moest dat doen in vuurkorven of tonnen. Toch hielden verschillende stakers zich niet aan de afspraak en stookten ze vuur op het wegdek. Verschillende toegangswegen raakten daardoor beschadigd. De politie bracht alle beschadigingen in kaart en stelde proces-verbaal op. Het parket van Brugge zal later moeten beslissen of de daders, als die al gevonden worden, worden vervolgd of niet.