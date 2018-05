Stagiaire met vingers in zaagmachine: interieurbedrijf riskeert boete 11 mei 2018

02u41 3 Brugge Gabriel Interieur uit Oostende riskeert een boete van 3.600 euro te moeten betalen na een arbeidsongeval, twee jaar geleden in het atelier in Gistel. Een toen 19-jarige studente uit Oostende belandde er op 5 januari 2016 met haar rechterhand in een zaagmachine.

Het meisje volgde de opleiding Decor en Standenbouw aan het Technisch Instituut Heilige Familie in Brugge en was een dag eerder met haar stage begonnen bij het interieurbedrijf. "Er waren liefst drie operaties nodig om haar vingers enigszins te herstellen", zegt haar advocaat, die in de Brugse rechtbank een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro vroeg.





"In het bedrijf ontbrak elke vorm van begeleiding of beleid omtrent het welzijn van hun werknemers." Gabriel Interieur vraagt de vrijspraak en legt de schuld voor het ongeval bij de school, hoewel die niet vervolgd wordt.





"Zij gaven op het stageformulier aan dat er geen begeleiding plaatsvond en keurden de stage toch goed", aldus hun advocaat. "Wij toonden het slachtoffer mondeling hoe de machine moest stilgelegd worden wanneer hij blokkeerde. Dit ongeval was door geen enkele risicoanalyse te voorkomen." Volgens de school van het meisje was de stageplaats wel degelijk geschikt. "Het was frappant hoe onze leerlinge bij aanvang van de stage zélf moest aandringen om uitleg te krijgen", klinkt het bij hun raadsman. Uitspraak op 13 juni. (SDVO)