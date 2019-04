Stadsschouwburg staat in de steigers: “Krijgt oude glorie terug” Bart Huysentruyt

08 april 2019

18u15 0 Brugge De Koninklijke Stadsschouwburg, 150 jaar jong, staat in de steigers. Er zijn grootschalige renovatiewerken gestart die pas in september afgerond zijn. Het monumentale aanzicht verdwijnt dus tijdelijk uit het straatbeeld. “De originele kleuren van 1869 komen weer tot leven", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

Cultuurcentrum Brugge viert op 30 september de 150ste verjaardag van de Brugse Koninklijke Stadsschouwburg. Speciaal voor het feestjaar herstellen de stad Brugge en het Cultuurcentrum de cultuurtempel in haar oude glorie. De renovatiewerkzaamheden zijn momenteel bezig en eindigen in verschillende fases begin september. Het monumentale aanzicht van de Brugse Koninklijke Stadsschouwburg verdwijnt daarmee tijdelijk uit het Brugse straatbeeld. De schilderwerken aan de buitenmuren eindigen begin juli, afhankelijk van de weersomstandigheden. De voorgevel krijgt prioriteit zodat die volledig afgewerkt is en ook de stelling aan de voorgevel weggenomen kan worden tegen de opbouw van het eerste feestproject, het URB EGG-café, eind juni.

Schilderen



“De gevel wordt rondom rond licht gereinigd en waar nodig wordt er plaatselijk beschadigd pleisterwerk hersteld”, zegt Lieselot Decoster, hoofd techniek van de Stadsschouwburg. “Bij de schilderwerken zullen de originele, en ook huidige, kleuren van 1869 opnieuw helemaal tot leven komen.” Het schilderen kan op 20 mei starten. In een eerste fase worden enkele sierlijsten rond de ingangsdeuren in de foyer van de Stadsschouwburg gerestaureerd en wordt de inkomhal geschilderd. Ook die fase is klaar tegen 1 juni wanneer de opbouw van het URB EGG-café start.

Trappenhallen

In een tweede fase worden de twee trappenhallen tot aan de foyer en de beide plafonds ter hoogte van de foyer volledig opnieuw geschilderd in de huidige, originele kleuren. Rekening houdend met het bouwverlof in de zomermaanden, eindigt deze laatste fase begin september zodat het feestjaar in volle glorie kan starten. “De Koninklijke Stadsschouwburg is een van de parels aan de Brugse kroon”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Het is dan ook maar gepast dat ze voor de viering van haar 150ste verjaardag een opknapbeurt krijgt: Brugge heeft een bloeiend cultuurleven, dat verdient een majestueus gebouw dat in topvorm is. Ik nodig alvast elke Bruggeling uit om in dit feestjaar eens langs te komen in de Stadsschouwburg, om te genieten van het gebouw en van de vele prachtige activiteiten die erin georganiseerd worden.”