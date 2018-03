Stadspersoneel voor het eerst in jaren minder afwezig 01 maart 2018

Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim bij het stadspersoneel in Brugge gedaald. Vorig jaar bedroeg het absenteïsmecijfer 8,31 procent. De grootste daling doet zich voor bij de middellange afwezigheden, die dalen met bijna een vijfde. Het aantal personeelsleden van het stadsbestuur bleef met 1.519 medewerkers nagenoeg gelijk ten opzichte van 2016.





Nog opmerkelijke dalers zijn de groep ambtenaren tussen 50 en 60 jaar, waar het aantal dagen afwezigheid wegens ziekte of ongeval daalde van 16.516 dagen in 2016 naar 15.584 dagen in 2017. Schepen van Personeel Minou Esquenet (CD&V) is tevreden met de trendbreuk.





"De cijfers zijn nog altijd voor verbetering vatbaar", zegt ze. "Zo is bijvoorbeeld 30 procent van de medewerkers nooit ziek, een cijfer dat weliswaar al wat beter is dan in 2016, maar dat mager uitvalt vergeleken met de privésector waar 54 procent van de werknemers nooit ziek is."





Het enige cijfer dat wél steeg, is dat van de langdurig zieken. In Brugge is 4,3 procent van de werknemers langer dan een jaar niet aan het werk.





"We weten als werkgever niet altijd om welke ziekte het gaat, maar weten wel dat ook bij ons het aantal gevallen van burn-out toeneemt. Een burn-out volgt bijna altijd uit een combinatie van fysieke en psychische factoren. We willen in de toekomst ook hierrond graag preventief werken, en risicopersonen detecteren om hen zo vroeger te kunnen helpen", besluit Esquenet. (BHT)