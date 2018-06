Stadsgids Ignace Lowie bij Vlaams Belang 06 juni 2018

Ignace Lowie, gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang en ook ereprovincieraadslid in Antwerpen, zal bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat zijn op de Brugse lijst. Lowie is afkomstig uit Handzame, maar woonde lange tijd in Antwerpen. Sinds 2009 is hij Bruggeling. Beroepshalve was hij ambtenaar, eerst bij Financiën en daarna bij Binnenlandse Zaken. Hij is gediplomeerd gids van de Vlaamse Gemeenschap en stadsgids in Brugge. "Als gids komt hij dagelijks met heel wat Bruggelingen in contact en kent hij de stad bijzonder goed op vlak van toerisme en cultuur", vindt lijsttrekker Stefaan Sintobin. "Hij is een absolute meerwaarde voor onze lijst. Welke plaats Ignace zal bekleden, wordt op een later tijdstip bepaald." (BHT)