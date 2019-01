Stadsdiensten halen fietsen en verkeersborden uit Brugse reien Mathias Mariën

29 januari 2019

16u27 0 Brugge Opvallend zicht langs de Brugse reien dinsdagochtend. De stadsdiensten waren er bezig met hun wekelijkse kuisbeurt van de reien, toen ze verschillende fietsen bovenhaalden.

Behalve de tweewielers konden de werkmannen ook verkeersborden bovenhalen. Het is niet duidelijk waar dat allemaal vandaan kwam. Het bewijst tegelijk wel dat het onderhouden van de Brugse reien meer dan nodig is. Tweemaal per week varen Leslie Maes en Christoph Degroote op het water, vaak met een karrenvracht vuilnis. Twee jaar geleden voeren wij eens mee. “En toch is het de mooiste job van de wereld”, klonk het toen, ondanks de karrenvracht aan vuilnis die ze elke keer opnieuw bovenhalen. De strafste vondst blijft een gestorven hond die nog aan de leiband hing.