Stadsbestuur: "Zones voor onteigening rond Visartsluis logischer" 29 maart 2018

Het stadsbestuur van Brugge wil dat er goed nagedacht wordt over onteigeningen van woningen rond de Visartsluis, als gekozen wordt om daar de nieuwe zeesluis te bouwen. Zoals bekend heeft de Vlaamse overheid die locatie naar voor geschoven om die noodzakelijke sluis voor de haven te bouwen. 35 mensen zouden hun huizen daardoor kwijt zijn. "Maar de manier waarop is niet logisch", zegt gemeenteraadslid Ingrid Vandamme (CD&V), die zelf onteigend wordt. "Ik raak mogelijk mijn woning kwijt, terwijl buren kunnen blijven. Ook zij zijn ongerust, want straks ligt die sluis aan hun voordeur. Een halve woonblok onteigenen is niet correct. Er moet per blok onteigend worden. Ik vind zelfs dat de onteigeningen tot aan de Azorenstraat moeten gebeuren." Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) kan zich wel vinden in die redenering. "We gaan de opmerkingen ook zelf zo formuleren aan de Vlaamse overheid. Zones van onteigening lijken logischer. Wij zijn vooral bezorgd om de leefbaarheid in Zeebrugge. Als voor deze locatie gekozen wordt, dan moet er duidelijkheid zijn over de toekomst van iedereen. Er moeten alternatieven zijn voor die mensen." Op de gemeenteraad waren andere politieke partijen streng voor zowel de Vlaamse overheid als de stad. "Ik wil de eerste spade nog in de grond zien", zegt Jean-Marie De Plancke (Open Vld). "Er is heel veel tegenstand. Het maatschappelijk draagvlak voor de Visartsluis is nihil." N-VA was de gebeten hond op de raad, omdat hun minister Ben Weyts de knoop-Visart heeft doorgehakt. "Er bestaat geen mirakeloplossing", zegt fractieleider Geert Van Tieghem. "Ik betreur wel de communicatie, die kan beter." (BHT)





