Stadsbestuur vraagt landbouwers schade te melden 03 augustus 2018

De extreme droogte doet ook de schattingscommissie, die schade bij landbouwers vaststelt, in Brugge overuren draaien. "Iedere Bruggeling heeft aan den lijve kunnen ondervinden dat de weersomstandigheden de laatste weken en maanden zeer droog en bij momenten extreem warm waren. De gevolgen voor de landbouw laten zich raden: de aanvragen voor een schattingscommissie stromen binnen. Dinsdag alleen zijn we langsgegaan bij 10 landbouwers, ondertussen kwamen al 5 nieuwe aanvragen binnen."





"Ik hoop dat Vlaanderen de droogte snel als landbouwramp erkent, zodat er toch een noemenswaardige tegemoetkoming komt voor de geleden schade. We stelden vast dat er nu al enorm veel schade is. Voor heel wat teelten is de droogte dramatisch. De groeimaanden zijn voorbij en de regen die viel, was absoluut niet voldoende om de vruchten te doen heropleven. Ik roep de landbouwers op hun schade tijdig te melden, zodat we de bezoeken van de schattingscommissie zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren", zegt schepen van Landbouw Minou Esquenet (CD&V). (MMB)