Stadiondossier terug naar af? STADSBESTUUR WOEDEND OM VERNIETIGINGSBEROEP GHELAMCO BART HUYSENTRUYT

22 januari 2018

02u29 0 Brugge Moeten de plannen voor een nieuw stadion van Club Brugge langs de Blankenbergse Steenweg weer de prullenmand in? De vraag tot vernietiging van het dossier door vastgoedbedrijf Ghelamco zet in elk geval de zenuwen strak. Politiek Brugge reageert verdeeld: "We laten ons niet chanteren", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

De hoera-stemming na de goedkeuring van de Vlaamse regering over het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) in oktober vorig jaar is volledig verdwenen. Er dreigt een nieuwe procedureslag, nu ook vastgoedgroep Ghelamco een vernietigingsberoep aanspant tegen het plan. Ook enkele milieuverenigingen hadden al bezwaren ingediend. Ghelamco is eigenaar van een deel van de nodige gronden, en zou door het nieuwe GRUP onteigend kunnen worden. Maar topman Paul Gheysens legt zich daar niet bij neer.





Vertraging

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) is furieus. "Het heeft echt bloed, zweet en tranen gekost om tot het definitieve uitvoeringsplan te komen, dat de tewerkstelling zou boosten." Demon begrijpt niet dat een organisatie als Ghelamco dit doet. "Ze weten nochtans zelf maar al te goed wat je allemaal bij het bouwen van een stadion kan meemaken." Hij doelt daarmee op de recente controverse rond het Gentse voetbalstadion. Het Brugs stadsbestuur gelooft niet dat de plannen voor het voetbalstadion definitief moeten worden opgeborgen, maar het zou wel voor heel wat vertraging kunnen zorgen. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) is een stuk minder hard in zijn bewoordingen. "Ik ben niet gelaten, maar deze démarche is een verwachte stap in het dossier", zegt hij. "We laten ons niet chanteren. Ik geloof dat het dossier juridisch heel sterk is onderbouwd en deze storm moet kunnen doorstaan."





Tegenstand negeren

Politiek tegenstander Mercedes Van Volcem (Open Vld) vindt dat het stadsbestuur te laks reageert. "Het bestuur had al veel eerder een oplossing moeten uitwerken die de eigenaars van de gronden in hun rechten kon geruststellen. Dat bepleitte ik al bij de begroting. Koppig doordoen en tegenstand negeren is een ouderwetse vorm van besturen. Een stadsbestuur moet in grote dossiers kunnen ontmijnen."





"Kleuters"

Die andere oppositiepartij, N-VA, vindt dan weer niet dat de stad in dit verhaal iets te verwijten valt.





"Het gaat om een persoonlijke vete tussen twee ondernemers (Paul Gheysens en Bart Verhaeghe, nvdr.) en dat valt bijzonder hard te betreuren", zegt Pol Van Den Driessche. Dat Ghelamco eigenaar is van 4,5 hectare gronden langs de Blankenbergse Steenweg, is geen toeval. Gheysens zou de gronden in 2011 strategisch aangekocht hebben. Bart Verhaeghe, voorzitter van Club, was een van de tegenstanders van het Eurostadion in Brussel, een prestigeproject voor Gheysens. Nu kan hij Verhaeghe dwarsbomen."Toen ik het nieuws hoorde, moest ik meteen aan kleuters denken. Die zijn ook boos op elkaar als de één van de ander een Legoblokje afneemt. Het niveau is echt om van te huilen. Daar is niemand mee geholpen, want op politiek niveau zit iedereen, met uitzondering van Groen, op dezelfde lijn."