Stadhuis kleurt groen op Saint Patrick's Day 19 maart 2018

Het stadhuis en de Burg in Brugge kleurden zaterdagavond groen als knipoog naar de Ierse nationale feestdag Saint Patrick's Day. Niet alleen in de straten van Ierland wordt de beschermheilige uitbundig herdacht, maar ook de hele wereld licht op in Ierlands groene kleur. Meer dan driehonderd iconische locaties werden overal ter wereld verlicht om de Ierse feestdag te vieren. Dat de focus in Brugge op het stadhuis en de Burg ligt, hoeft overigens niet te verbazen. Niet alleen zijn het iconische plaatsen in de stad, ook de Ierse pub bevindt zich op dat plein. In ons land kleurden zaterdag onder andere ook de Grote Markt in Brussel en Lille Gate in Ieper groen. (BHT)