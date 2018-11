Stad wil gratis wifi op 't Zand OOK DE STADSHALLEN ZITTEN BINNENKORT OP HET NETWERK BART HUYSENTRUYT

28 november 2018

02u22 0 Brugge De stad Brugge wil een wifinetwerk uitrollen op 't Zand en in de Stadshallen. Eerdere plannen om gratis wifi te voorzien in de hele stad draaiden op niets uit. "Het nieuwe Zand is een ideale locatie", vindt schepen van Informatica Hilde Decleer. "Er vinden veel evenementen plaats."

Wifi en Brugge: het is tot nu toe geen geslaagd huwelijk gebleken. In 2012 stelde de stad het Brugse bedrijf ZapFi aan om een gratis wifi-netwerk te voorzien over de hele stad. Dat vooropgesteld systeem, met antennes op verschillende plaatsen in de stad, werd hoegenaamd geen succes. De stad moest drie jaar later noodgedwongen een dading stellen (een ingebrekestelling van de leverancier, red.) omdat het project niet haalbaar leek. Het bedrijf is intussen zelfs failliet. "Er zijn heel veel redenen waarom het project spaak liep", zegt schepen van Informatica Hilde Decleer (CD&V). "Omdat Brugge een werelderfgoedstad is, kunnen we geen antennes in het zicht plaatsen. Dat is nodig, want een wifi-signaal draagt niet ver. Ook technisch waren er een aantal problemen. Daardoor loopt het kostenplaatje op en is zo'n gratis netwerk in onze stad niet haalbaar."





Kost van 50.000 euro

Ook nadien heeft het stadsbestuur geen pogingen meer ondernomen om in wifi te investeren. "Het signaal van 3G of 4G op mobiele telefoons draagt veel verder dan wifi", zegt Decleer. "Ook de prijzen voor zo'n abonnementen zijn gedaald." Wie nu in Brugge een sterk wifi-signaal wil, moet daarvoor naar de stedelijke bibliotheken, het stadhuis, Huis van de Bruggeling of de Biekorfzaal. In de openbare ruimte is er geen netwerk. "Maar daar willen we verandering in brengen", zegt Decleer, nadat raadslid Sandrine De Crom (Open Vld) haar op de gemeenteraad voorstelde om in te stappen in een Europees project rond wifi in steden. "We zijn hier volop mee bezig. Een netwerk op 't Zand én in de Stadshallen ligt momenteel op tafel. Voor de Stadshallen moeten we daarvoor 50.000 euro investeren."





200 activiteiten

Waarom die twee locaties voorlopig zijn weerhouden, mag duidelijk zijn. 't Zand is dé evenementenlocatie van Brugge met 200 dagen per jaar activiteiten op het plein. Anderzijds zijn de Stadshallen en het Belfort nog altijd het populairste museum van Brugge. Er betalen jaarlijks 250.000 mensen tickets op tot boven in de toren te komen. "Deze locaties worden heel vaak bezocht. In de Stadshallen zijn er bovendien veel congressen. De service van een goedwerkend wifinetwerk willen we op deze plaatsen aanbieden aan bezoekers en Bruggelingen."





Enig voorbehoud: de plannen moeten opgenomen worden in de budgetten van 2019 en huidig schepen Hilde Decleer maakt dan geen deel meer uit van het stadsbestuur. "Ik hoop dat mijn opvolger dit kan realiseren."