Stad wil geen windmolen in Zwankendamme 25 juli 2018

02u27 0

De stad Brugge heeft een vernietigingsverzoek ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de bouw van een windmolen aan de Lisseweegse Steenweg in Zwankendamme.





Zoals bekend is er een aanvraag voor zo'n windmolen op de terreinen van AGC in Zwankendamme. Departement Omgeving besliste de vergunning toe te kennen, ondanks eerder negatief advies van de stad.





"Daarom tekenen we dus hoger beroep aan, net als voor de aanvraag voor drie windmolens in de Patentestraat", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). "We hebben in Brugge al veel windmolens aanvaard, maar het moet met respect voor mens en natuur gebeuren. Op deze locaties vinden we dat niet wenselijk." (BHT)