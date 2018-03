Stad wil geen extra windmolen 29 maart 2018

De stad Brugge vindt het niet wenselijk dat er nog een windmolen zou bijkomen op de terreinen van het bedrijf AGC in Zwankendamme. Electrabel wil daar nog een windmolen van 180 meter hoog bij plaatsen. Raadslid Sabine Helleputte, die in de buurt woont, kaartte de aanvraag aan in de gemeenteraad. "De windmolen zou zich op amper 200 meter bevinden van de dichtstbijzijnde woningen in Zwankendamme. Zo'n hoge windmolen is op die locatie niet te verantwoorden." Dat vindt ook schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). "Wij gaan dezelfde opmerkingen maken. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 16 april." Daarna wordt een beslissing genomen. (BHT)