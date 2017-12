Stad wil betonblokken verpakken in houten bekisting 02u36 0

Zoals we in de krant van gisteren meldden, zoekt het Brugse stadsbestuur oplossingen om de grijze betonblokken te verfraaien in de binnenstad.





Die blokken zijn onder meer geplaatst aan de kerstmarkt in het centrum als maatregel tegen mogelijke terreur.





Door een vergissing op de redactie is het stuk met een foute titel en een foto uit Oostende verschenen, waar de betonblokken ingepakt zijn met cadeaupapier om ze aan het oog te onttrekken.





Onze oprechte excuses.